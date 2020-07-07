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Gündüz vakti şehre indi, vatandaş şaştı kaldı

Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’te gündüz vakti şehre inen yaban domuzu, vatandaşları şaşırttı.

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te gündüz vakti şehre inen yaban domuzu, vatandaşları şaşırttı.


Özellikle bu yıl Pandemi'den dolayı işletmelerin geç açılması ve sokakların boş kalması sebebi ile Marmaris'te gece vakti görülen domuz sürüleri artık gündüzleri de görülmeye başlandı. Gündüz vakti şehir merkezine inen yaban domuzu, evlerin arasında yiyecek aradı. Şehir merkezinde gündüz vakti domuz gören vatandaşlar, cep telefonları ile görüntü almayı ihmal etmedi.


Marmaris'te yaşayan Birsen Tilkibaş, "Normalde geceleri görüyorduk domuzları ama şimdi gündüz vakti de görülmelerine şaşırdım. Yetkililer ne yapabilir bilmiyorum ama bir çözüm bulmalarını istiyorum" diyerek tedirginliğini dile getirdi.

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