Güneş lekelerinin tedavisi kışın, korunma yazın olmalı

Dr. Serkan Demirkan, yüzde oluşan güneş lekeleri, gebeliğe bağlı lekeler, sivilcelerin tedavisi için en uygun zamanın kış ayları olduğunu söyledi.

Deri Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Demirkan yüz bölgesinde en sık görülen hasta şikayetlerinin gebelik sonrası ve doğum kontrol hapına bağlı lekeler olduğunu belirterek “Bu lekeler genellikle yanaklarda, alında ve çenede meydana gelir, kahverenginin açık tonundan koyu tonuna kadar çeşitlilik gösterebilir” dedi.

“Tekrar etmemesi için önlem alınmalı”

Bu lekelerin tedavisinde sıklıkla lazer, sıvı nitrojenle dondurarak tedavi ya da topikal sürme krem yöntemlerinin uygulandığını anlatan Doç. Dr. Demirkan, lekenin durumuna göre ise lazer ve krem sürme gibi tedavi kombinasyonlarının daha iyi sonuç verdiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Demirkan, şikayetin tekrarlamasıyla şunları söyledi: “Güneşe bağlı lekeler, tedavi edilmiş olmasına rağmen güneşe maruz kalındığında dahi tekrar edebilir. Doğum kontrol haplarına ya da gebeliğe bağlı yüzde oluşan ‘melazma' denilen lekeler de hapların yeniden kullanımı ya da yeni bir gebelik durumunda tekrar edebilir.”

Kullanılan lazer yöntemine ve kreme bağlı olarak tedavi edilen bölgede kızarıklık, soyulma veya kaşıntı görülebileceğine değinen Doç. Dr. Demirkan “Hekiminiz baştan size bilgi verecektir, korkmanızı gerektirecek bir durum olmaz. Böyle bir durumda hekiminize ulaşarak ne yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz” diye konuştu.

“Sadece kremle güneşten korunmak mümkün değil”

Doç. Dr. Demirkan, sadece kremle güneşten korunmanın mümkün olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Özellikle gebeliğe ve doğum kontrol hapı kullanımına, kadınların östrojenlerine bağlı olan ve güneşin tetiklediği melazma lekeleri yüzde 70 ile yüzde 100 arasında tedavi edilebilir. Genellikle kış aylarında bu tedaviyi uygularız, ama bahar ve yaz aylarında bu hapların kullanımı devam ederse veya yeni bir gebelikte hasta yüzünü güneşten korumazsa bu lekeler tekrar edebilir”

Doç. Dr. Demirkan sadece kremle güneşten korunmanın mümkün olmadığını önemle belirtti ve alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı: “Gün içinde geniş kenarlıklı şapkalar kullanmak, denize giriliyorsa çıkınca hemen gölgeye geçmek ve güneş koruyucuyu ince değil de dışarıdan bakınca anlaşılacak şekilde kalın bir tabaka halinde sürmek doğru olandır”

“Dövmeler için 5-8 seanslık tedavi yeterli oluyor”

Dövmelerde 5 ile 8 seans arasında belirli aralıklarla tedavi uygulandığını söyleyen Doç. Dr. Demirkan “Eski yöntemler artık kullanılmıyor. Sofistike bir tedavi olan Q Switched Nd YAG tedavisi dövme lekeleri için uygundur” dedi.