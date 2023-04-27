Muğla'nın Ula ilçesinde güneş paneli taşıyan tır milyon dolarlık yükü ile birlikte yandı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Mersin'den yola çıktığı öğrenilen Sinan A. yönetimindeki 80 GJ 920 plakalı dorseyi çeken 80 GK 132 plakalı tır Sakar Geçidi'ni aşınca Kızılağaç mevkiinde yanmaya başladı. Bir anda tırın pupasında başlayan yangın tüm dorseyi sardı. Yüküyle birlikte alev alev yanan tırı söndürmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahale etti. Yangında tır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken ekonomik değeri oldukça yüksek olan tırdaki güneş panelleri de yandı.

Yangının bir anda başladığını belirten tır sürücüsü Sinan A., “Yolda giderken aniden yağ ikaz lambası yandı. Sağa çektim. Araç yanmaya başladı. Mersin'den yola çıkmıştım. TÜVTÜRK istasyonlarına bu güneş panellerini bıraka bıraka gidiyordum” diye konuştu.