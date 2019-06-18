“Güneşin Sofrasındayız” fotoğraf sergisi Marmaris'te açıldı

Gazeteci-Yazar Uğur Pişmanlık'ın “Güneşin Sofrasındayız” adlı fotoğraf sergisi Marmaris'te açıldı.

Gazeteci-Yazar Uğur Pişmanlık'ın “Güneşin Sofrasındayız” adlı fotoğraf sergisi Marmaris Kültür Sanat Evi'nde açıldı. Açılışa Marmaris Belediyesi Başkan Vekili Aylin Yüksel ve Marmarisli fotoğraf tutkunları katıldı. Bugüne kadar, “Emek ve Barış”, “Yaşamın İçinden”, “Yarına Umut”, “Anadolu'da Tarih, Mekân ve İnsan” fotoğrafları sergisi ile küratörlüğünü yaptığı “Emek Fotoğrafları” sergisi bulunan Uğur Pişmanlık, 30 yılı aşkın çektiği fotoğraflardan oluşan bir seçkiyle sanatseverlerin karşına çıktı. Sanatçı'nın ‘Güneşin Sofrasındayız' adlı sergisinde yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan renkli ve siyah beyaz 40 fotoğraf yer alıyor. Sergi adını, ülkemizin en değerli aydınlarından biri olan şair Nazım Hikmet'in şiirinin bir dizesinden aldı. Pişmanlık sergisinin adıyla ilgili, “İnsanoğlu ve doğanın tüm canlıları milyonlarca yıldır dünyanın kendi etrafında dönüşünü her tamamladığı günden beri güneşin altındayız, onun sofrasındayız, onun ışığını, ısısını, bereketini alıyoruz. Güneşin altında onun sofrasında yaşıyoruz. Doğanın bu devinimi zamanı gösteriyor ve tarih güneşin sofrasında ne yaşandıysa ona tanıklık ediyor” şeklinde konuştu. Sergi 22 Haziran'a kadar açık kalacak.