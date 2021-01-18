Günlük Ailesi tarafından yaptırılan toplantı salonu hizmete açıldı

Özellikle Türk motiflerinin kullanıldığı toplantı salonunun açılışına Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, hayırseverler Leman Günlük, Süleyman Günlük, Mehmet Günlük ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Açılış esnasında kısa bir konuşma yapan Milas Kaymakamı Eren Arslan; “Öncelikle bu salgın ortamında dahi yapılabilecek en güzel şeylerden birisi eğitime ve devletin kamu menfaatlerine destek vermektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binamızın toplantı salonunun yapımı için yatırım yapan destek veren Mehmet Günlük hocamıza, kıymetli annesi Leman Günlük ve babası Süleyman Günlük 'ün bu destekleri anlamlı oldu. İnşallah bu zor günlerimiz bittiğinde daha çok koşacağız, daha çok işler üreteceğiz, Milasımıza ve ülkemize daha faydalı işler yapacağız. İşin büyüğü küçüğü olmaz önemli olan niyettir. Attığınız küçücük bir taş koyduğunuz küçücük bir tuğla büyük eserlerin ortaya çıkmasına vesile olacaktır" diyerek hayırseverlere teşekkür etti.

Toplantı salonunda Türk motiflerinin kullanıldığını belirten Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise “Salonun yapımında Türk motiflerimizi kullanmaya özen gösterdik. Masamızda bulunan çiçeklik yaklaşık 94 yıllık, arı kovanından yapılmış, keçelerimiz ise eski tekniklerle yani doğal olarak yapılmıştır. Ben salonun yapımında destek veren hayırseverlerimiz Mehmet Günlük, değerli ailesi Leman Günlük ve Süleyman Günlük'e teşekkür ediyor hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından salon hizmete açıldı.