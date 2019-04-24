Dünyaca ünlü ressam Günseli Kato, Ula'da sergi açtı. ‘Masal' isimli sergide, 10 eser sergileniyor.

Ressam Günseli Kato Ula'nın Akçapınar Mahallesi'nde bulunan bir kafede sergi açtı. Daha önce, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya ve birçok ülkede sergi açan Kato'nun ‘Masal' isimli sergi için açılış etkinliği düzenlendi. Açılışa Günseli Kato ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide, küçük tuval üzerine Japon tekniğiyle yapılan 10 eser yer alıyor. Çalışmaları hakkında bilgi veren Kato, “Sergiyi açtığımız işletmenin sahibi Lale benim çok yakın arkadaşım. Akyaka ve Akçapınar'da da sanata önem veren kişilerin yaşadığı bir yer. Japon tekniği ile yaptığım 10 eserden oluşan sergimizi açtık.” dedi.

Sergi 20 Mayıs'a kadar gezilebilecek.