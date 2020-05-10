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Günübirlik koylarda jandarmadan denetim

Muğla’nın günübirlik koylarına gelmek isteyen Jandarma ekipleri tarafından anonslar ile vatandaşlar uyarılıyor.

Muğla'nın günübirlik koylarına gelmek isteyen Jandarma ekipleri tarafından anonslar ile vatandaşlar uyarılıyor.


Muğla'nın en önemli günübirlik koyu haline gelen Menteşe Akbük sahilinde Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri sürekli denetim yaparken, vatandaşlara uyarıda bulundu. Her yıl binlerce günübirlik tatilcinin ziyaret ettiği Akbük koyunda Jandarma ekiplerince anons yapılarak, “Kıymetli vatandaşlarımız, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında deniz kenarlarında oturmak, duraklamak, sportif faaliyetlerde bulunmak, balık tutmak, mangal yakmak ve piknik yapmak yasaklanmıştır. Lütfen duyarlı olalım ve alınan yasaklara uyalım. Eşyalarınızı toparlayarak bulunduğunuz alandan ayrılalım. Aksi takdirde yasaklara uymayanlar hakkında idari işlem uygulanacaktır. Sağlıklı günler dileriz” uyarısında bulunuyor.

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