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Güreş il seçmelerine Köyceğizli sporcular damga vurdu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen güreş il birinciliği müsabakalarında Köyceğizli sporcular büyük başarı gösterdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen güreş il birinciliği müsabakalarında Köyceğizli sporcular büyük başarı gösterdi.



Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan Güreş İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. 28 Aralık 2022 tarihinde Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda yapılan güreş müsabakalarında 64 sporcu mücadele etti. U-15, U-17, U-20, U-23 ve Büyük Bayanlar, Büyük Erkekler kategorilerinde yapılan müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. Muğla il şampiyonasında Köyceğizli sporcular Ayşe Eygi, Ayşe Bulut, Hazal Yaren Karataş, Lavinya Kazancıoğlu, Eftelya Büşra Karaçalı, Selvi İlyasoğlu olmak üzere toplam 6 altın madalya ile müsabakalara damga vurdu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. Galip gelmek için büyük efor sarf eden güreşçiler göz doldururken, mağlup olan sporcular büyük üzüntü yaşadı. Müsabakalarda birinci olan güreşçiler Muğla'yı temsil etme hakkı kazandı.

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