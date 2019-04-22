Gürün: “Çocuklar mutlu, 23 Nisan kutlu olsun”

Osman Gürün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm

dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

23 Nisan 1920 tarihinin Türk Milleti için egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiği, özgür ve bağımsız fikirlerin doğum günü ve en önemlisi de geleceğin teminatı çocuklara armağan edilen bir bayram olduğunu söyleyen Osman Gürün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen, ulusal bayramımız 23 Nisan'ı her zamankinden daha fazla coşkuyla, hep birlikte kutlamaları gerektiğini söyledi.

Gürün; “Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içerisinde, kol kola kutladığımız, bizleri coşkuyla bir araya getiren, ülkemiz tarihinin dönüm noktası olmuş özel günlerimiz, milli bayramlarımız var. 23 Nisan 1920 tarihi ileri görüşlü devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözünü temel alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açması ve tüm Anadolu'yu fikirlerini, düşüncelerini özgürce söylediği, birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olduğu TBMM çatısı altında toplamasının tarihidir. Ve bu tarihi Atatürk; “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz” dediği çocuklara armağan etmiştir. Çocukların özgür, barış içinde bir dünyada kardeşçe yaşaması, farklılıklarını

zenginlik olarak görmeleri ve tanışmaları için de bu gün tüm dünya çocuklarının bayramıdır. Bizler de Ata'mızın çocuklara armağanı 23 Nisan'ı çocuklarımızla, hep birlikte doyasıya coşkuyla kutlamalı ve bizleri bir araya getiren, bir arada tutan ulusal bayramlarımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Bütün çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu özel günü tüm dünya çocuklarına armağan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum.” dedi.