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Gürün ve Gümüş meydanda Zeybek oynadı

Siyasi Partilerde 31 Mart 2019 yerel seçimlerine yönelik aday belirleme süreci ile başlayan ve propaganda döneminde doruğa çıkan seçim rekabetinden CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Gürün galip çıktı.


Muğla Büyükşehir adaylığında Ak Parti Adayı Mehmet Nil Hıdır, Demokrat Parti Adayı Mehmet Kocadon ve Bağımsız Aday Behçet Saatcı ile yarışan Osman Gürün ikinci kez Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Başkan Gürün seçimi kazanmasının ardından Menteşe Blediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Cumhuriyet Meydanı'nda Zeybek oynadı. Meydanda toplanan kalabalık ile bir araya gelen Gürün, ardından CHP İl Başkanlığına geçti.

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