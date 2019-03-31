Gürün ve Gümüş meydanda Zeybek oynadı

Muğla Büyükşehir adaylığında Ak Parti Adayı Mehmet Nil Hıdır, Demokrat Parti Adayı Mehmet Kocadon ve Bağımsız Aday Behçet Saatcı ile yarışan Osman Gürün ikinci kez Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Başkan Gürün seçimi kazanmasının ardından Menteşe Blediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Cumhuriyet Meydanı'nda Zeybek oynadı. Meydanda toplanan kalabalık ile bir araya gelen Gürün, ardından CHP İl Başkanlığına geçti.