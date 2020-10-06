‘Güvenli Okul' kolluk görevlileri toplandı

İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden, polis sorumluluk alanında bulunan 13 farklı okulda görevlendirilen 12 okul kolluk görevlisi katılırlarken, Polis Merkezi Amir Vekili Mahmut Polat ve Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Murat Çoban da toplantıda hazır bulundu.

Yatağan Kaymakamı Onur Kökcü'nün iyi dileklerinin iletilmesi ile başlayan toplantıda okul kolluk görevlilerinin dikkat etmesi gereken hususlar ve görevle ilgili talimatlar hatırlatıldı. Okulla ilgisi olmayan şahısların okul çevrelerinde dolaşmalarına kesinlikle izin verilmemesi, bu kişilerle ilgili olarak gerektiğinde idari işlemlerin yapılacağı açıklandı. Güvenli okul kolluk görevlileri, görevli oldukları okullarda öğrencileri her türlü suçtan ve zararlı alışkanlıklardan koruyacaklar. Bu görevlerini yerine getirirlerken de okul idareci ile düzenli olarak toplantı gerçekleştirecekler.