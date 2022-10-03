Hadise, Muğla'yı salladı

Menteşe Kültür ve Sanat Şenliklerinde Menteşe'de sahne olan pop müziğin sevilen ismi Hadise, binlerce hayranına konser verdi.

Sahne performansı ve şovlarıyla binlerce Menteşeliyi coşturan Hadise konserine çevre il ve ilçelerden de binlerce hayranı katıldı. Olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleşen konserde sahneye çıkan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Sizlerle beraber dolu dolu bir üç gün geçirdik. Hadise'yi Menteşe'de görmeyi çok istediniz. Kültür Şenliğine Hadise yakışır dediniz. Biz de kendisini davet ettik, sağ olsun davetimizi kabul etti ve geldi. Sevgili gençler, sevginin kenti, hoşgörünün kenti, güler yüzün kenti ve özgürlükler kenti Menteşe'ye hoş geldiniz. Üniversiteye yeni gelen öğrencilerimiz huzurun, barışın kentine hoş geldiniz. Bütün Türkiye Muğla gibi olsun istiyoruz. İyi ki varsınız, sizleri seviyorum” dedi.

Başkan Gümüş konuşmasının ardından şarkıcı Hadise'ye plaket ve çiçek takdim etti. Konser Hadise'nin şarkılarıyla devam etti.