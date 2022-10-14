İhlas Haber Ajansı

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Hafriyat kamyonu devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapanınca kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapanınca kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu.



Kaza öğle saatlerinde Torba- Gölköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithat Z. idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolda yan şekilde duran kamyon ve dorsesindeki hafriyat yolu tamamen kapattı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kamyonun yolun ortasına devrilmesi nedeniyle uzun süre yol trafiğe kapandı. Sürücüler yaklaşık 1 saat yolun açılmasını bekledi. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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