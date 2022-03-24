Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü, yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Gündoğan Mahallesi Hafriyat Döküm sahasında meydana geldi. Döküm sahasına hafriyat dökümü için gelen 06 DHD 41 plakalı kamyon, geri geri gittiği sırada teker altındaki yumuşak hafriyat yığını çöktü. Hafriyat yığınından uçuruma doğru yuvarlanan kamyon, metreler sonra durabildi. Kazayı fark eden hafriyat sahasındaki diğer sürücüler, kazayı ihbar etti. İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kamyondan çıkarılan yaralı, sedyeye alınarak uçurumun yukarısına çıkarıldı. Burada 112 Acil Sağlık ambulansına alınan kamyon sürücüsü, hastaneye kaldırılırken genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarma Trafik ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.