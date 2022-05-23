Hafriyat ve moloz atıkları için özel araç

Belediye bünyesinde çöp kamyonu olarak kullanılan 2011 model kamyon gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından hafriyat ve moloz atığı taşıma aracına dönüştürülerek kullanılmaya başlandı.

Hafriyat ve moloz atığı taşıma aracını inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, aracın sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak yenilendiğini bilgisini paylaşarak, “Yenilenen aracımız 2 tona kadar hafriyat ve moloz atığı taşıyabiliyor. Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda aracımız talep edilen bölgeye giderek atıkları alacak. Daha sonra büyükşehir belediyesinin döküm alanına atıkları bırakacak. Böylece atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafı sağlanacak” dedi.