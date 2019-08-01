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Hakan Altun, Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına katıldı

Bodrum antik tiyatroda ilk kez konser veren Hakan Altun, Bodrum’a yerleştiğini açıkladı.

Bodrum antik tiyatroda ilk kez konser veren Hakan Altun, Bodrum'a yerleştiğini açıkladı. Binlerce kişiyi coşturan Hakan Altun yaklaşık 1 saat konserini uzattı.


Bodrum'un tarihi mekanı Antik tiyatroda konser veren Hakan Altun binlerce kişiyi coşturdu. Saatler öncesinden Antik tiyatro önüne gelen Altun hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 3 bin kişinin geldiği konserde Hakan Altun sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Altun zaman zaman izleyenlere espriler yapmayı da ihmal etmedi. Duygusal şarkıların yanı sıra hareketli parçalara da yer veren Altun birçok şarkısını ise hayranlarıyla beraber söyledi.


Konser öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Altun, Bodrum'a taşındığını ve burada çok mutlu olduğunu ifade etti.

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