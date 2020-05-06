Bodrum'da sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün serbest bırakıldı. Kararın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Aygün'ün tahliye kararına itiraz etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, canlı yayında “Biz bize yeteriz Türkiye” kampanyasını başlatmasının ardından “Ey İban edenler” diyerek sosyal medyadan paylaşım yapan Hakan Aygün, Bodrum'da düzenlenen mahkemeye, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasında, savunma yapan Aygün, sosyal medyada paylaştığı yazıları eleştiri amacıyla yaptığını, hakaret ve aşağılama kastının olmadığını ileri sürerek kendini savundu. Mahkeme heyeti, Aygün hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlandığını, Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden istenen yazının cevabının geldiğini ve incelendiğinin belirterek Aygün'ün tahliyesini verdi.

Yatta yakalanmıştı

Hakan Aygün hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar sonrası 2 Nisan'da Gümbet İskelesi'ndeki teknesinde polis ekipleri tarafından gece gözaltına alınmış, 3 Nisan'da ise Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.