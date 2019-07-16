İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakem ve gözlemci klasmanları belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından 2019-2020 yılında görev yapacak klasman hakem listesi açıklandı.


2019-2020 futbol sezonunda 2 üst klasman yardımcı hakem, 1 klasman hakemi, 4 klasman yardımcı hakemi, 4 bölgesel hakem, 5 bölgesel yardımcı hakem, 1 kadın bölgesel hakem, 1 de kadın bölgesel yardımcı hakem Muğla'yı temsil edecek. Ayrıca 2 klasman gözlemcisi ve 2 bölgesel gözlemci yeşil sahalarda görev yapacak.


Buna göre üst klasman yardımcı hakemleri Gökhan Memişoğlu ve Hakan Karabalcık, klasman hakemi Hakan Ülker, klasman yardımcı hakemleri Engin Erdem, Hasan Cebeci, Mustafa Burak Dilitatlı, Sedat Bayrak, bölgesel hakemler Anıl Furkan Liman, Emre Can Tatlıyer, Samet Şahin, Uğurtan Kocaman, bölgesel yardımcı hakemleri Ali Cem Zorbay, Feyzullah Eşitmez, Mustafa Akince, Mustafa Ceylan, Şivan Kesici, kadın bölgesel hakem Burçin Taves, kadın bölgesel yardımcı hakemi Huriye Gamze Kayran, klasman gözlemcisi Ali Şalk, bölgesel gözlemciler Hakan Osman Yavuz ve Yusuf Yaratcı 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.