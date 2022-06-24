Hakim ve Savcılar için veda programı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Ungan tarafından veda programı düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2022 yaz kararnamesi çerçevesinde Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ünal Bingül, hakim ve savcılar için Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Ungan tarafından veda programı düzenlendi.

Programa Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, hakimler, savcılar ve aileleri katıldı. Fethiye'de görev yaptığı süreçte çok güzel bir ortamda çalıştığını kaydeden Başsavcı Bingül, gönlünün her zaman Fethiye'de olacağını belirtti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, “Bakanlığımız ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun takdiri ile Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurucu Başsavcısı olarak atandım. Savcı ve hakim arkadaşlarım da diğer illere atandılar. Fethiye Adliyemizde bir yıl boyunca çok güzel bir ortamda çalıştık. Birlik ve beraberlik içerisinde adaleti tecelli ettirmeye çalıştık. Allah vatanımıza, devletimize zeval vermesin. Bizler bayrak yarışı içerisinde görevlerimizi yürütüyoruz. Fethiye'den hiçbir zaman ayrılmayacağız” şeklinde ifadeler kullandı.