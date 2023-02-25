İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya takıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.



Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında ‘uyuşturucu madde imal ve ticaret yapma' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.Y. isimli şahsın Bodrum'da olduğu tespit edildi. A.Y., JASAT timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.