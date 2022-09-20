Halikarnas Çalışma Grubu yerel esnafın kalkınması için ter dökecek

Bodrum Ticaret Odası seçimlerine kısa bir süre kala Halikarnas Çalışma Grubu'nun adayı iş adamı Engin Kaplan, gelecek dönemde stratejik hamlelerle yerel esnafın kalkınması için çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

2 Ekim'de yapılacak olan Bodrum Ticaret Odası seçimlerinde Halikarnas Çalışma Grubu adıyla adaylığını açıklayan iş adamı Engin Kaplan, seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bodrum'da ev kiraları, eğitim ve istihdam konusunda projelerini ve hedeflerini anlatan Kaplan, yerel esnafın korunması için stratejik çalışmaların yapıldığını belirtti. Pandemi sürecinde ekonomik sorunlar yaşayan yerel esnafın kalkınması için, yeniden doğuş adı altında projeler üretildiğini söyleyen Kaplan, “Yerel esnaf kentin dinamiğidir. Esnafımız ayakta kalırsa Bodrum'da turizm var demektir, bundan dolayı makro sermayeleri değil, mikro işletmeleri ön plana çıkarmamız gerekiyor” dedi.

Yerel esnafı korumak zorundayız

Yerel esnafın Bodrum'un ekonomisini beslediğini belirten Kaplan, “Bodrum'un ekonomisini ayakta tutan yerel esnaftır. Hem operasyonel açıdan hem de maddi açıdan. Fakat çok uzun yıllardır devam eden kontrolsüz büyüme, kaynakları sınırlı yerel esnafı büyük sermaye karşısında çaresiz bırakmıştır. Yerel esnafımızı güçlendirecek, bilinçlendirecek, geliştirecek stratejiler üretilmelidir” şeklinde konuştu.

Öte yandan, seçim çalışmalarında birlik mesajı veren Kaplan, “Bu seçimde kaybeden olmayacak. Kazanan Bodrum olacak, yerel esnafımız olacak. Kazanan kim olursa olsun biz her zaman yerel esnaf için ter dökecek tarafta olacağız. Çünkü biliyoruz ki, bu kenti seven bu kent için çalışan esnafına sahip çıkar” dedi.