Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali başlıyor

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan “Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali”, 7-8 Mayıs tarihlerinde Bodrum Kumbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Festival süresince katılımcılar, sahne sanatlarından performanslara, atölyelerden söyleşilere birçok kültür sanat alanından aktivitelere şahit olacak. Girit yemeklerinin orijinal lezzetleri, Bodrum un geleneksel tatları ile buluşacak olan festival, iki yaka arasında bir lezzet yolculuğu sunacak.

7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Bodrum Bandosu ile Belediye Meydanı'ndan Kumbahçe Meydanı'na yürüyüş ile başlayacak olan festival gün içinde gerçekleştirilecek konserler, Kos ve Bodrum dans topluluklarının gösterileri, imza günleri, sergiler ve mutfak atölyeleri ile devam edecek. Gün sonunda Saat 21.30'da Ziynet Sali vereceği konser ile festivale renk katacak.

İki gün boyunca devam edecek festival, Kumbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilecek Pınar Seli konseri ile sona erecek.