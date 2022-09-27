Halk Masası vatandaşla belediye arasında köprü oldu

Birime bir yılda 6 bin 559 talep gelirken, taleplerin yüzde 98'i çözüme kavuşturuldu.

Vatandaşların talep, şikayet ve dileklerini kolayca iletebilmeleri amacıyla Marmaris Belediyesi tarafından kurulan Halk Masası, vatandaş ile belediye arasında köprü oldu. Vatandaşların belediyeyle ilgili her türlü istek, şikayet ve önerilerini kolayca bildirebildiği Halk Masası'na vatandaşlarca bir yılda 6 bin 559 talep iletildi. Söz konusu talepler hızlı bir şekilde ilgili birime iletilerek, çözümlenene kadar takibi yapıldı. Çözümün tekrar vatandaşlara bildirildiği Halk Masası'nda 4 personel bir yılda 35 bin 925 çağrıya da cevap verdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan yangınla birlikte çalışmalara başlayan Halk Masası özellikle afet dönemlerinde de iletişim konusunda büyük görevler yerine getirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, birimin açılmasıyla birlikte vatandaşların belediye hizmetlerinden daha kolay ve hızlı faydalandıklarını öte yandan sordukları hiçbir sorunun cevapsız bırakılmadığı belirterek şunları söyledi; “Bir yılı geride bırakan Halk Masamız vatandaşla belediyemiz arasında önemli bir köprü görevi oluşturdu. Masaya gelen talepler hızlı bir şekilde ilgili birimlere ulaştırılarak çözüme kavuşturuldu. Böylece belediyemize gelen tüm talepler kayıt altına da alınmış oldu. Vatandaş odaklı yeniliklerimizi sürdüreceğiz.”