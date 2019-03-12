Halk oyunları yarışmasına girecek Karya Çiçekleri için kolları sıvadılar

Bodrum'da düzenlenen Acı ot festivalinde stant açan Bodrum Akademi Karya ve Karya Çiçekleri Spor Kulubü Dernek yönetimi ve veliler evde hazırladıkları yöresel yemekleri satarak yarışmaya girecek öğrencilere destek oldular.

Katıldıkları halk oyunları yarışmalarında her yıl Bodrum'a dereceyle dönen Bodrum Akademi Karya ve Karya Çiçekleri Spor Kulubü Derneği Acı ot festivalinde kermes düzenlendi. Evde yaptıkları dolmaları, sarmaları, tatlılar ve yöresel yemekleri satan veliler ve dernek yönetimi elde ettikleri gelirlerle yarışmaya katılacak olan öğrencilerin masraflarına destek çıkıyor. Öğrenciler için açılan standa vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Bin bir çeşit yemeğin bulunduğu stantta vatandaşlar yemek almak için bir birleriyle yarıştı. Derneğin Başkanı Seyda Şevk ise yemek almak için sıraya giren vatandaşlarla teke teker ilgilenerek Karya Çiçekleri halk oyunu gurubu hakkında bilgiler verdi. Halk oyunları yarışmasına gireceklerini vatandaşlarla paylaşan Şevk tüm Bodrumluları yarışmaya davet etti.

Yemek kuyruğuna giren vatandaşlar bunar bizim gurur kaynağımız yöremizin halk oyunlarını çok güzel temsil ediyorlar. Bizlerde böyle destek çıkmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandılar.

Bodrum Akademi Karya ve Karya Çiçekleri Spor Kulubü Dernek Başkanı Seyda Şevk ise yaptıkları büyün bu etkinliklerin öğenciler için olduğunu ifade ederek “Bu seneki Halk oyunları federasyonunda ekiplerimiz yarışmaya girecekler. O yüzden velilerimizle beraber yarışa girecek öğrencilerimiz adına kermes düzenledik. Bu kermesten çocuklarımızın masraflarını karşılıyoruz. Onlar için evde hazırladığımız kek, poça, sarma, dolma ve birçok yöresel yemeği satışa sunuyoruz. Buradan elde edeceğimiz gelirlerle öğrencilerimizi yarışmalara gönderiyoruz. Her festivalde bizler varız. Tüm etkinliklerde yer almak için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımız ve velilerimizle birlikte bu etkinliklerde bulunuyoruz” dedi