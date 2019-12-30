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Halk plajında bulunan tuvaletlere taşlı saldırı

Marmaris Halk Plajı’nda bulunan tuvalet yine şehir magandalarının hedefi oldu.

Marmaris Halk Plajı'nda bulunan tuvalet yine şehir magandalarının hedefi oldu. Geçtiğimiz senelerde de şehir eşkıyaları tarafından kırılan tuvaletin gece saatlerinde saldırıya uğradığı ortaya çıktı.


Marmaris Halk Plajı'nda yer alan umumi tuvaletler şehir magandalarının yine hedefindeydi. Sabah temizlik yapmak üzere Halk Plajı'nda yer alan tuvalete giden Temizlik İşleri personeli akıl almaz bir manzarayla karşılaştı. Gece saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen olayda 15 kilo ağırlığındaki taşla klozet parçalanmıştı.


Daha önce de saldırıya uğrayan ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince, defalarca yenilenen tuvaletin son hali tepki topladı. Müdürlük yetkilileri “Akşam saatlerinde tuvaletler bazı duyarsız kişilerce bu hale getirilmiş. Sabah farkına vardık. Bu paralar milletimizin parası, yazıktır” şeklinde açıklamada bulundu. Vandalların bulunması için etraftaki güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, tuvalet Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince tekrar yenilenecek.

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