Haluk Levent'ten hayranlarına: “Çektiğiniz fotoğrafların beni sevmenizle bir alakası yok”

Sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen Haluk Levent, Bodrum'da sevenleri ile buluştu. Ünlü sanatçının, hayranları ile samimi diyalogları dikkatlerden kaçmadı.

Kuruculuğunu üstlendiği AHBAP Derneği üzerinden Türkiye'nin pek çok yerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşan ve sosyal sorumluluk projelerine katkıları takdir toplayan sanatçı Haluk Levent, Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıktı. Geçmişten günümüze sevilen parçalarını seslendiren Levent, performansı ile beğeni topladı. Hayranları da bazı şarkılarda ünlü sanatçıya eşlik etti. Şarkı aralarında sevenleri ile sohbet eden Haluk Levent, espri yapmayı ihmal etmedi. Levent, “Son 3 günde konserimin reklamları yapılmaya başlandı. Bin 600 davetlimiz bilet almışlar, sağ olsunlar. 300'e yakın dostumuzu da biz davet ettik. Bugün bin 600 kişiye konser vereceğiz. Daha önce benim konserime gelmeyenler fazla bir şey beklemesin. Bütün malzeme bu, gerçekten çok güzel konser olacak diye beklemeyin” dedi.

Konuşmasının devamında hayranlarından ricada bulunan Levent, “Özellikle bu tip açık hava konserlerinde çok samimi diyaloglar yaparız ama seyirci ile görüşürüz sohbet ederiz ama şu olmamalı; mesela ben buradan yürürken oradan bir bağırıyor, Akdeniz Akşamları ya da Aşkın Mahpushane. Yok böyle bir şey, böyle bir konser dizaynı yok. Onun için lütfen şarkı isteklerinizi bana içinizden bağırarak söyleyebilirsiniz” dedi.

"Kendimizi kandırmaya gerek yok"

Konser esnasına hayranlarının cep telefonları ile fotoğraf çekmeleri ile ilgili de konuşan sevilen sanatçı, “Şarkıları dinlemek yerine daha çok fotoğraf çekmeyi seven bir halkız. Doğaldır. Ama şunu yapmayın; biz sizi çok seviyoruz deyip çekmeyin. Çünkü bunun benim sevgimle ilgili olmadığı, az sonra sizin atacağınız storyler olduğunu ben biliyorum. Rahat olun, kendimizi kandırmaya gerek yok. Çok seviyorsan biraz dinle bazen çek ama her dakika çekip atarsan storye oradaki amaç başka oluyor. Ama biz yine de anlayışla karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Levent'in esprili bir dille söylediği bu sözler hem güldürdü hem de alkışlandı.