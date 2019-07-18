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Hande Ataizi oğlu ile birlikte çocuklar gibi eğlendi

Bodrum’a tatile gelen Hande Ataizi, oğlu Leon ile birlikte denizde çocuklar gibi eğlendi.

Bodrum'a tatile gelen Hande Ataizi, oğlu Leon ile birlikte denizde çocuklar gibi eğlendi.


Bodrum tatiline başlayan Hande Ataizi, önceki gün Gölköy'de denize girerken görüntülendi. Uzun bir süre oğlunu güneşleyen Ataizi daha sonra oğluyla birlikte deniz yatağına bindi. Annesinin üzerine yatan Leon bir müddet deniz yatağında yüzdü. Ataizi ise oğlu ile birlikte çocuklar gibi eğlendi. Yaklaşık 1 saat denizde kalan ana oğul daha sonra iskeleye çıkarak güneşlendi.

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