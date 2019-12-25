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‘Harikalar Mutfağı' ilkokul öğrencileriyle buluşuyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yeni çocuk oyunu “Harikalar Mutfağı”, Ortakent Dr.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni çocuk oyunu “Harikalar Mutfağı”, Ortakent Dr.Mümtaz Ataman İlkokulu öğrencileri ile buluştu.


Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi sahnesinde geçtiğimiz günlerde prömiyeri yapılan “Harikalar Mutfağı”nın seyircileri bu kez sadece Ortakent Dr.Mümtaz Ataman İlkokulu öğrencileri idi. 380 öğrencinin katıldığı oyunda, Okul Müdürü Köksal Başara imzalı teşekkür belgesini okul öğretmenlerinden Safiye Çelikbaş, B.B.Ş.T. Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen ve Harikalar Mutfağının yönetmeni Duygu Cindoruk'a verdi.



B.B.Ş.T. Müdürü Rezzan Şebin "Geçen yıl da Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile organize olarak, Çizmeli Kedi oyunumuzla hafta içi oynayarak çocuklara ulaşmıştık. Bodrum Belediye Şehir Tiyatrosu bu kez de, Harikalar Mutfağı oyunuyla Bodrum'daki tüm ilk okul çocukları ile buluşacak. Bugün ilk buluşmamızdı. " diyerek bilgi verdi.



Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezini dolduran küçük seyircilerin çoğu zaman kahkahalarla izlediği bu eğlenceli müzikli çocuk oyununda; hikayenin kahramanları olan aşçılar Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ı bir takım sorunların arasında izliyoruz. Sahibi olduğu Çocuk Evleri için en güzel yemekleri yapacak aşçıyı arayan Bayan Gülücük'ün gelişiyle işler karışıyor. Bilmiş fare Kazmadiş ile saf kedi Yorgunpençe'nin maceraları da ana hikayeye paralel giderken tam bir çizgi film havasında sergilenen oyunun bitiminde, çocuklar oyunun kahramanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Hariklar Mutfağı 5 Ocak Pazar 2020'den itibaren her pazar saat 14.00'de Oasis AVM Nurol KültürMerkezi'nde oyunlarına devam edecek.

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