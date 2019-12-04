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‘Harikalar Mutfağı' oyunu 8 Aralık'ta çocukları bekliyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) “Harikalar Mutfağı” çocuk oyunu ile 08 Aralık Pazar Günü, Nurol Kültür Merkezi sahnesinde çocuklarla buluşuyor.


BBŞT 2019 kış sezonunda yaklaşık beş bin çocuğa “Çizmeli Kedi” oyunu ile ulaşmıştı. 8 Aralık'ta ilk gösterimi gerçekleşecek yeni çocuk oyunu “Harikalar Mutfağı” 2019/2020 tiyatro sezonunda her pazar saat 14.00'de Nurol Kültür Merkezi'nde gösterimde olacak.



Haluk Işık-Ege Işık'ın yazdığı Harikalar Mutfağı'nın yönetmenliğini yapan Duygu Cindoruk'un, tiyatro ve çocuk tiyatroları ile ilgili olarak görüşleri ise şöyle:


“Tiyatro'nun ana malzemesi oyuncudur. Oyuncunun malzemesi ise vücudu, yüzü, sesi ve en önemlisi de bunları harekete geçiren duygularıdır. Bugün maalesef pek çok konuda olduğu gibi tiyatroda da bir yozlaşma ve anlam kayması yaşanıyor. ‘Çocuk Tiyatrosu' diye çocuklarımıza; maskeli, oyunun repliklerinin kayıt olarak hoparlörden geldiği ‘oyuncuların' sadece elini kolunu oynattığı ‘gösteriler' izletiliyor. Didaktik ve gerçek hayatta karşılığı olmayan klişe bilgiler verilmeye çalışılıyor. Şekilciliğin yükseldiği çağımızda, bu yapılan vahim bir fırsatçılık.


Biz artık bu çağın çocuklarına ne tiyatro, ne kitap ne de film aracılığı bir şey öğretebiliriz. Öğrenebilecekleri her şey, bir tuşun ucunda onlar için hazır bekliyor. Jenerasyonlar değişir, dünya değişir, değişmeyen tek şey duygulardır. Bizim amacımız ancak sanat yoluyla doğru duyguları harekete geçirmek ve çocukları peşinde koşmak isteyecekleri hayallerle tanıştırmak olabilir.”



Bu eğlenceli müzikli çocuk oyununda; baş kahramanlarımız olan aşçılar Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ı farklı sorunlarla mücadele ederken izliyoruz. Sahibi olduğu Çocuk Evleri için en güzel yemekleri yapacak aşçıyı arayan Bayan Gülücük'ün gelişiyle ortalık karışıyor.

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