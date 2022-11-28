Harita-Kadastro çalıştayı sona erdi

Menteşe Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Yapı Ruhsatı Sürecinden Kat Mülkiyetine Yapı Aplikasyon Projesi Standartları Yapı Aplikasyon Projesinden Cins Değişikliğine Uygulamada Görüş Birliğinin Sağlanması, Proje Çizim Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı' sona erdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe 1970'li yıllarda başlayan korumacılık bilinciyle, tarihi ve kültürel yapılarını korumuş, bu değerlerini kentlilik bilinciyle gelecek kuşaklara aktarmış, ülkemizin en iyi korunan kentlerinden birisidir. Muğla kentsel sit, doğal sit, tarihi sit ve arkeolojik sit alanlarına aynı anda sahip olan nadir illerdendir. Harita mühendisi, teknik bir belediye başkanı olarak bu değerlerimizi korumaya özen gösteriyor, halkımızın güvenli alan ve yapılarda yaşamlarını sürdürdüğü bir kent için çalışıyoruz. Pek çok bilim insanı ve uzmanların katılımıyla düzenlenen bu çalıştay, mesleki açıdan ülke genelinde uygulamaların düzenlenmesine yönelik mevzuat ve uygulama birliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Zira burada alınacak kararlar mesleki standartların belirlenmesine alt yapı oluşturacaktır. İzmir Şubesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek çalıştayda çalışma gruplarına başarılar diliyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Çalıştayda oluşturulan çalışma gruplarının raporları doğrultusunda hazırlanacak Çalıştay ‘Sonuç Bildirgesi' ilgili bakanlıkla da paylaşılacak.