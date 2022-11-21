Harita Kadastro Mühendisleri Menteşe'de toplanıyor

Yapı Ruhsatı Sürecinden Kat Mülkiyetine Yapı Aplikasyon Projesi Standartları Yapı Aplikasyon Projesinden Cins Değişikliğine Uygulamada Görüş Birliğinin Sağlanması, Proje Çizim Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı'nın ülke genelindeki uygulamaların düzenlenmesine yönelik mevzuat ve uygulama birliğinin sağlanmasına alt yapı oluşturması amaçlanıyor.

24-25-26 Kasım tarihlerinde HKMO İzmir Şubesi yürütücülüğünde Menteşe Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenecek çalıştayda ‘Kotlu Mevcut Durum Haritası ve Plankote ile Vaziyet Planı, Yapı Aplikasyon Projesi, Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı, Uygulaması ve Kontrolü, 3 Boyutlu Yapı Modeli ile Yapı Bilgi ve Belgeler olmak üzere 4 ayrı çalışma grubu oluşturulacak. Çalıştaya konusunda uzman çok sayıda bilim insanı katılacak.

24-25-26 Kasım tarihlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek çalıştay, 24 Kasım Perşembe günü yapılacak açılış töreninin ardından çalışma gruplarının kapalı oturumlarıyla devam edecek.