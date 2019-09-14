Hasan Özgen Belgesel Filmi gösterimi için Milas'a geliyor

1947 yılında Milas'ta doğan, ağırlıklı olarak belgesel filmler üzerine çalışmalar yürüten, kameraman, görüntü yönetmeni, senarist ve yönetmen Hasan Özgen, oğlu Kurtuluş Özgen ile beraber çektiği “Aynı Evin Çocukları” adlı belgesel filmi gösterimi için Milas'a geliyor.

Milas Belediyesinin katkılarıyla 19 Eylül Perşembe günü Prof. Dr. Aşkıdil Akarca Sahnesinde saat 20'de başlayacak Aynı Evin Çocukları belgeseli, 20. yüzyılın başlarında yaşanan ve siyasal tarihe Balkan Göçleri ve Küçük Asya Felaketi olarak geçen olguların sessiz tanıklarının yaşadığı derin travmaları ele alıyor.

‘Bir evi terk etmek' aslında neyi terk etmektir? Terk etmek zorunda kaldığımız şey, fiziki bir mekân mıdır sadece? Kimliğin, aidiyet ve ortak kültürlerin yeşerdiği habitattan vazgeçmek zorunda kalan insanların en az iki kuşağını derinden etkileyen bu olgu, belgeselin temel sorunsalını oluşturuyor.

Kameraman, görüntü yönetmeni, senarist ve yönetmen gibi bir çok özelliği barındıran Belgesel filmlerin usta ismi hemşehrimiz Hasan Özgen'i Milas'ta ağırlamaktan son derece mutluluk duyacağını belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Son çalışması Aynı Evin Çocukları adlı belgesel filmini hep birlikte izlemek için tüm vatandaşlarımızı 19 Eylül Perşembe günü Prof. Dr. Aşkıdil Akarca Sahnemize davet ediyorum” dedi.