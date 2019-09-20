Hasan Özgen belgeseline yoğun ilgi

Dr. Aşkıdil Akarca Sahnesinde gerçekleşti.

Saat 20'de Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Başkan Yardımcısı Hüseyin Çöllüoğlu, Meclis Üyeleri Mahalle Muhtarları ve Milaslı sanatseverler belgesele yoğun ilgi gösterdi.

Milas Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Aynı Evin Çocukları belgeseli, 20. yüzyılın başlarında yaşanan ve siyasal tarihe Balkan Göçleri ve Küçük Asya Felaketi olarak geçen mübadele döneminin sessiz tanıklarının yaşadığı derin travmaları ele alıyor. Kimliğin, aidiyet ve ortak kültürlerin yeşerdiği habitattan vazgeçmek zorunda kalan insanların en az iki kuşağını derinden etkileyen bu olgu, belgeselin temel konusunu oluşturuyor.

Prof. Dr. Aşkıdil Akarca Sahnesi'nde gösterilen ve yoğun ilgiyle izlenen belgesel filmi sonunda sahneye gelen filmin yönetmeni Hasan Özgen; “Sizlere bir duygu geçirebildiysem, göçmenlik halinin, tarihin belli dönemlerinde yaşanmış bitmiş değil de sürekli var olduğunu anlatabildiysem, bizde aynı göçmenleriz gözüyle bakabiliyorsak dünyaya belki bir empati oluşturmuş olurum” dedi.

Belgesel filmini Milas'ta göstermek istemesinin sebebinin Milas'ın da bir göçmen coğrafyası olduğunu belirten Hasan Özgen; “Gidenler ve gelenler esasından baktığımızda, gönderdiğimiz göçmenlerin yanı göçe çıkıp buraya yerleşenler oldu. Bu coğrafyanın mayasında bu olgu da var” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Hasan Özgen'den sonra konuşma yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, öncelikle film yapımcısı Hasan Özgen'e ve salonu dolduranlara teşekkür etti. Çok farklı bir akşam yaşadığını ifade eden Başkan Tokat; “Hasan Özgen bizim için farklı ve özel bir insan. İyi bir ağabey, iyi bir Milaslı, iyi bir sanatçı ve bize yol gösterme noktasında gerçekten çok yararlandığımız bir insan. Onu tanımış olmaktan, aynı toprakların insanı olmaktan ve beraber bir şeyler yaratma gayreti içerisinde olmaktan mutluyuz. Çok meraklı olduğum ve değişik kaynaklardan bir şeyler öğrenmeye çalıştığım mübadele konusunun işlendiği bu filmi hayranlıkla izledim. Çok farklı duygular hissettim. Gidenlerin ve gelenlerin geçmişle bağları, hatıralarını koruma noktası bana enteresan geldi, öğretici oldu ve boşlukta kalan bazı şeylerin yerine oturmasını sağladı. Ben bu anlamda Hasan Özgen'e çok teşekkür ediyorum” dedi.