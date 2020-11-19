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Hasta nakil ambulanslarında hijyen arttırıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan hasta nakil ambulanslarını her hasta naklinin ardından dezenfekte ediyor.


Nakil esnasında Büyükşehir Belediyesi ambulans personeli hem kendi sağlığı hem de hastanın sağlığı açısından gerekli tüm koruyucu önlemleri alarak hastanın naklini gerçekleştiriyor. Türkiye'de Covid-19 salgının görüldüğü günden itibaren de hasta nakil hizmetlerini aksatmayan Büyükşehir Belediyesi, tüm hijyen kurallarına dikkat ederek Bin 455 kişiye 4 bin 238 defa hasta nakil hizmeti sağladı. Muğla genelinde 12 Hasta Nakil Ambulansı ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar ise 38 Bin 732 hasta nakil işlemi gerçekleştirdi.


Uzman ekipler ve donanımlı araçlarla yapılan hasta naklinde yaşlı, yatağa bağımlı, engelli hastalar Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasta nakil ambulansları ile evden sağlık kuruluşuna, sağlık kuruluşundan eve nakledilerek sağlık hizmetinden yararlanması sağlanıyor.

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