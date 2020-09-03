İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastalığının tedavisi için donör bekliyor

Uzun zamandır tedavi gördüğü karaciğer rahatsızlığı ilerleyen 35 yaşındaki Milaslı Halil Gültekin uygun donör bekliyor.


Aslen Milaslı olan ve Bodrum'da ikamet eden 35 yaşındaki Halil Gültekin, karaciğer rahatsızlığından dolayı uzun zamandan beri hastanede tedavi görüyor. Hastalığının ilerlemesi ve karaciğerinin artık vücuttaki görevini yerine getiremediği için Gültekin'e donör aranmaya başlanıldı. Halil için seferber olan ailesi yardım için sosyal medya hesaplarından da duyuru yaptı. İzmir'de özel bir hastanede gerçekleşecek işlemler için Halil Gültekin'in B Rh pozitif ve ya negatif kan grubundan nakil beklediği ifade edildi. Organ bağışı için 0 532 615 88 40 numaralı telefondan ulaşılmasını talep eden Gültekin ailesi sabırsızlıkla evlatları için çalacak telefonu bekliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.