Hastalıktan ari projesinde Muğla Türkiye'de ikinci sırada

Toplantıda projede çalışan ilgili personele başarı belgeleri İl Müdürü Barış Saylak tarafından verildi.

İl Müdürü Barış Saylak konuşmasında, “Proje başlamadan önce il genelinde 9 adet hastalıktan ari işletme ve bu iletmelerde 120 baş büyükbaş hayvan var iken projenin uygulanması ile projenin ilk yılı 87 adet işletmede 7 bin 224 başa ulaştık. Türkiye sıralamasında 9'uncu sıradan ilk yıl 5'inci, ikinci yılımızda Hastalıktan Arilik Projesi kapsamında 133 işletmeye ulaşarak Türkiye sıralamasında 2'nci olma başarısını gösterdik. Hedefimiz 2023 yılında hedef 3 yılda 300 işletme 30 bin hayvan olarak belirledik” dedi.

İl Müdürü Saylak projenin ikinci aşaması olan Buzağı Kakanı projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Hastalıktan Arilik Projesini destekleyen Buzağı Kalkanı Projesi yine Muğla Valiliği YİKOB tarafından 2 milyon 350 bin TL tutar ile desteklendi. İlk etapta ari işletmelerde bulunan gebe ineklere 3 yıl boyunca aşı uygulaması yapılarak, proje sonunda 22 bin gebe sığırın Rota-Korona-E.Coli etkenlerine karşı aşılanması hedefliyoruz. Yine tüm işletmelere buzağı biberonu dağıtımı ile doğru besleme eğitimleri ve göbek dezenfektanı dağıtımı ile de doğum sonrası dezenfeksiyon ve diğer hastalık etmenlerine karşı korunma eğitimleri vereceğiz. Bu iki çalışma kapsamında siz değerli meslektaşlarıma çok iş düşüyor” dedi.