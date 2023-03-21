Hastane acil servisi otoparkında araç içinde başında poşetle ölü bulundu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kayıp olarak aranan 64 yaşındaki vatandaş, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi önündeki otoparkta araç içinde başında poşetle ölü bulundu.

Olay, Yatağan ilçesi Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi bahçesinde meydana geldi. 48 AD 059 plakalı araç içindeki vatandaşı hareketsiz görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karakol ekipleri araç çevresinde güvenlik şeridi çekti. Muğla Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından araç içinde ve dışında inceleme yapıldı. Yapılan çalışma sonunda şahsın İhsan Yücel (64) olduğu belirlenirken şahsın kayıp olarak arandığı belirtildi. İncelemenin ardından İhsan Yücel'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.