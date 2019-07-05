Hastane personelinden işaret dil ile hizmet

Marmaris Devlet Hastanesi'nde görevli 15 kişi işaret dili eğitimi aldı. İşaret dili eğitiminde başarılı olan personele düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Farklı birimlerde çalışan hastane personeli İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu.

Marmaris Devlet Hastanesi'nde farklı birimlerde çalışan 15 kişi, Marmaris halk Eğitim Merkezi'nde görevli öğretmen Esra Bal tarafından verilen Türk İşaret Dili Kursu'na katıldı. Kursta başarılı olan personellere sertifikalarının verilmesi için tören düzenlendi. Törene Kaymakam Celalettin Yüksel, Hastane Başhekimi Ahmet Mutlu Arıcı ve hastane personeli katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kursta başarılı olan personeller işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu. Sertifikaların takdimi öncesi Kaymakam Celalettin Yüksel bir konuşma yaptı. İşaret diline katılan personele teşekkür eden Yüksel, “Bundan iki yıl önce Halk Eğitimi Merkezimize bir talimatımız oldu, ilçemizdeki tüm kurumlardan en az bir personel işaret dili öğrenecektir diye. Kurumlarımız bu kurslara katılıp bu işaret dilini öğrendiler. Tabi ki işaret dilinin en çok ihtiyaç duyulacak yerlerden birisi de sağlık hizmetleri. Hastaneler, poliklinikler işaret dili bilen personele daha çok ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum.” dedi. Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.