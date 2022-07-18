Hastane yolunda kaza; 2 yaralı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza Emek Mahallesi Prof. Dr. Şadan Gökovalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Milas Devlet Hastanesi'nden ayrılarak yokuş aşağı inmekte olan İsmail A. yönetimindeki 48 SM 091 plakalı otomobil, Kredi Yurtlar Kurumu önünde kontrolden çıkarak takla attı.

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Sağlık İhbar Hattına bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araç sürücüsü İsmail A. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından aracın ön camı kesilerek çıkarılabildi. Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.