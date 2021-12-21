Hastanede kendisi satırla, kız arkadaşı makasla saldırdı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde hastanede güvenlik görevlisine satırla ve makasla saldıran şahıs ile kız arkadaşı gözaltına alındı.

Olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Dalaman Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Ö. hastane tedavi gördüğü esnada, birlikte yaşadığı Tolga İ. hasteneye gelerek Elif Ö.ile görüşmek istedi. Ancak hastanenin güvenlik görevlisi, kadının acil serviste tedavisinin devam ettiğini belirterek bu isteği geri çevirdi. Bunun üzerine sinirlenen Tolga İ. yanında getirdiği satırla güvenlik görevlisi ile o esnada orada bulunan doktor ve hemşireye saldırmaya başladı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Tolga İ.'yi yakalayan ekipler, kelepçe takacakları sırada, bu defa da tedavisi devam eden Elif Ö. hastaneden aldığı makas ile etrafa saldırmaya başlayınca, kadın da göz altına alındı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılırken, Tolga İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Elif Ö.ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.