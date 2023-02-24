Hatay Arsuz Dostluk Kenti vatandaşların hizmetinde

Depremin ilk gününden itibaren gönüllülerin de destekleriyle birçok yardımın ulaştırıldığı Hatay'ın Arsuz ilçesinde barınma kapasitesi artırma çalışmaları sürerken bölge halkı için geniş çerçevede çalışmalar yapılıyor.

Deprem mağduru bölge halkının sağlıklı ortamda barınması ve temel ihtiyaçlarını gidermesi için Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Hatay Arsuz Dostluk Kentinde barınma kapasitesi artırılmaya devam ediyor. Son olarak çadır kente 50 çadır ve 6 konteyner eklenmesiyle birlikte toplam 127 çadır ve 35 konteynerde vatandaşlar ağırlanmaya devam ediyor. Toplam 642 deprem mağduru, çadır-konteyner kentte tüm temel ihtiyaçları giderilmek üzere Bodrum'dan giden ekibin koordinesinde barınıyor.

Barınma dışında günde 3 öğün yemek verilmek üzere 6 mobil mutfak ve 12 tuvalet, 4 duş, 2 sınıftan oluşan kreş, 1 eczane toplam 20 bin metrekarelik bir alanda vatandaşların hizmetine sunuluyor. 25 araç da mağdur vatandaşların hizmetinde bekletiliyor. 58 personelle birlikte 1 doktor ve 1 veteriner de bölgede görev yapıyor. Ayrıca idari kadronun, personelin barınması ve acil toplantıların yapılabilmesi amacıyla 12 konteyner ve 4 çadır da bölge halkına hizmet eden kadro için hazırlandı. Diğer taraftan hizmet verilen bölgeye Bodrum'da toplanan yardımlar da ulaştırılmaya devam ediyor.

Çocukların ruhsal, psikolojik durumlarını düzeltmek, travmatik süreci biraz unutturmak ve aktif zaman geçirmelerini sağlamak için kurulan mobil kreşte sık sık etkinlikler gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz gün gönüllü animasyon ekibi, deprem mağduru çocuklara eğlenceli etkinlikler düzenlerken Milli Eğitime bağlı 4 psikolog ve 1 okul öncesi öğretmeni de etkinliklere eşlik etti. Çocuklar düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Arsuz'daki koordinasyon çalışmalarının devamlılığı için Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz'ı görevlendiren Başkan Ahmet Aras, Bodrum'a döndükten sonra tekrar deprem bölgesi içinde kalan Malatya ve Elazığ'a gitti. Başkan Aras, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, Arapkir Belediye Başkanı Haluk Cömert ile birlikte Malatya Melekbaba Mahallesinde deprem mağduru vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.