Hatıra Ormanı'nda dikilen fidanlar, toprağın altında kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 yazında çıkan büyük orman yangınlarının ardından İçmeler Mahallesi'nde Orman şehitleri Şahin Akdemir ve Görkem Hasdemir hatıra ormanlarının olduğu alanda dikilen fidanların üstüne, kanal genişletme çalışmasında iş makinasının toprak atarak zarar vermesine doğaseverler tepki gösterdi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde büyük yangınların ardından oluşturulan hatıra ormanlarında fidan dikme seferberlikleri ilan edilirken, binlerce fidan toprakla buluşmuştu. Kanal genişletme çalışmalarında iş makinaları ağaçlandırma yapılan alanda dikilen fidanların üzerine toprak attığı için doğaseverler çalışmaların plansız yapıldığını iddia ederek tepki gösterdiler.

‘'Kanal genişletilmesine karşı değiliz'

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Cem Doğan, ‘'Çevreci olarak görebildiğimiz şey bizim burada yangından sonra yaptığımız ağaçlandırma alanına İş makineleriyle alana girerek çalışma yapılıyor. Burada bir kanal büyütülmesi var bizler kanal büyütülmesine karşı değiliz, planlanmasına karşıyız. Burada kanal açalım derken dikilmiş ağaçların üzerine toprağı yığıyorlar. Bu şekilde ağaçların köklerine zarar vererek hatta dikilmiş ağaçların kurumasına sebep oluyor'' dedi.

‘'Yediden yetmişe yüzlerce kişinin emeği var burada''

Doğaseverlerden Nevcihan Eren, ‘'Yangından sonra yaklaşık 2 yıldır ağaçlandırma dernekleriyle biz gönüllüler olarak bütün yanan bölgelerde ağaç dikiyoruz. İki yıldır herkes ilmek ilmek küçücük fidanları yaşatmak için emek sarf ediyor. Şu anda burada bir dere genişletilmesi yapılıyor, yapılması gerekiyor evet ama bu şekilde değil. Buradan açılan toprakların hepsi diktiğimiz yüzlerce fidanın üstünde. Buradan çıkan toprakların normalde bir kamyona atılarak buradan uzaklaştırılması gerekiyordu. Şimdi bu toprakları bütün fidanların üzerine boşalttılar fidanlarımızın hepsi doğal olarak artık yaşamayacak. Peki ben merak ediyorum bu dere açıldığında, bu topraklara daha sonrasında nasıl aktarmayı düşünüyorlar, nereye gönderecekler. Burada yediden yetmişe herkesin emeği var. Gerçekten herkes bütün kış boyunca tatillerinde, yeri geldi iş yerlerinden izin alıp fidan dikmeye gelen insanlar oldu. Bu insanların hakkını nasıl verecekler. Ben burada yaşayan bir vatandaş olarak cevap istiyorum" şeklinde konuştu.