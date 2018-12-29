‘Hatmi Adam' için imza günü düzenlendi

Yazar Güven Karabenli'nin altıncı kitabı olan 'Hatmi Adam' raflardaki yerini aldı. Yazar Karabenli, Marmarisli okuyucularıyla Serin Kültür Kitap Kafe'de düzenlenen imza gününde buluştu.

Yazar Güven Karabenli'nin altıncı kitabı Hatmi Adam raflardaki yerini aldı. Karabenli'nin 121 öyküden oluşan kitabı için Armutalan Mahallesi'nde yer alan Serin Kültür Kitap Kafe'de imza günü etkinliği düzenlendi. Yazar Karabenli yeni kitabı hakkında bilgi verdi. Eserlerinde yalın bir dil kullanmayı tercih ettiğini belirten Karabenli: “ Hatmi Adam içinde 121 adet öykü var. Bu öyküler birebir yaşanmış öyküler. Herkese hitap eden bir kitap. Kitapta yer alan öyküler çok uzun değil, en uzun öykü üç sayfa. Öyküleri herkesin anlayabileceği yalın bir dille yazıyorum. Okuyuculardan olumlu dönüşler alıyorum.” dedi.