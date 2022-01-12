Hava soğuyor, su sayaçlarına dikkat!

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, su sayaçlarının donma ve patlama riskine karşı abonelerin önlem alması gerektiği vurgulanırken, alınacak önlemlerle ilgili yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre Perşembe günü başlayarak bölge genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının da özellikle-5 ila-15 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu sebepten dolayı sayaçların korunması önem taşıyor.

Su Sayaçları İklim Şartlarına Göre Korunmalı

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ısıtma, soğutma ve elektrik tesisatlarının yanı sıra su tesisatlarının da bir binanın can damarı olduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi; “Su tesisatları, ısıtma, soğutma ve elektrik tesisatları gibi binaların can damarı diyebileceğimiz bir yapısıdır. Bu yüzden su tesisatlarının da iklim değişikliklerine karşı korunması da en çok önem arz eden donanımdır. Ne yazık ki bu tesisatlarında en büyük düşmanı soğuk havalarda yaşanan donma olayıdır. Suyun donma noktası, pek çok olayda olduğu gibi su tesisatları ve sayaçlar içinde kritik bir derecedir. Don olayı binadaki su tesisatı hatlarına, özellikle su sayaçlarında tahribat oluşmasına, sayacın etkisiz ve verimsiz çalışmasına sebep olmaktadır”

Donan Sayaca Ateş Tutulmamalı

Soğuk havalarda sayaç içindeki suyun bekletilmemesi gerektiğine dikkat çeken MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından şu ifadelere yer verildi: “Don olayı, sayaç içinde bulunan suyun hacminin 1/12 kadar artması ile sayacın patlamasına neden olur. Suyun donmasıyla artan basınç sayaç ve boruyu patlatır. Bu nedenle sayacın patlama noktasına gelmemesi için öncelikle sayaç içinde bulunan suyun beklememesi, az miktarda suyun çok soğuk havalarda akıtılması gerekmektedir. Ayrıca ısıtmasız yerlerde ve evin dışında bulunan su sayaçlarını korumak için; beton, ahşap veya demirden muhafazalı kutular içine konulmalıdır. Donan bir sayaca ve tesisata ateş tutmamalı veya sıcak su dökülmemelisiniz. Donma nedeniyle su sayaçlarının hasar görmesi veya yanlış müdahale sonucu önemli miktarda su kaybına sebebiyet verecektir. Bunun yanı sıra bu tür mağduriyette vatandaşlarımız kesintisiz su hizmeti almalarında sıkıntıya düşebileceklerdir. Bunun önüne geçmek için su sayaçlarının donmaması için önceden önlem alınması gerekmektedir”