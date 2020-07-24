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Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi 260 numaralı sokak Melahat Keskin Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kedinin havalandırma boşluğunda mahsur kalmasının itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye tarafından kurtarılan kedi tekrar doğal ortamına salındı.

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