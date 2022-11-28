Havaların soğuması ile mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış görülmeye başladı

Dr. Turhan Togan “Mevsimsel grip ve soğuk algınlığında, kış mevsimi nedeniyle vaka artışları görülüyor” dedi.

Sağlık beslenmenin önemine dikkat çeken, doğal besinlerin özellikle C vitamini içeren gıdaların bu mevsimde tüketilmesi ve sıvı içeceklerin alınması gerektiğini vurgulayan Dr. Togan "Mevsimsel grip ve soğuk algınlığı virüsleri kış mevsimi nedeniyle vaka artışları görülmektedir. Kapalı alanlarda toplumsal kaynaşma ile birlikte dolaşımda olan virüsleri birbirimize aktarabildiğimizden son dönemlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmüştür. Özellikle kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın kalabalık ortamlarda kişisel koruyucu tedbirlere uymaları önem arz etmektedir. Sağlık beslenme, doğal besinlerin özellikle C vitamini içeren gıdaların tüketilmesi ve sıvı tüketimi bu mevsimde dikkat etmemiz gerekir. Mevsimsel grip virüsü ve Coronavirus için aşılarımızı yapmamız bu hastalıklardan korunmamızda en önemli unsurdur. Diğer soğuk algınlığı virüsleri içinse hekiminizin önerdiği destek tedavileri yeterli olacaktır. Antibiyotikler hekim tavsiyesi olmadıkça kullanılmamalıdır. Ateş yüksekliği, üşüme, titreme, boğaz ağrısı ve bademciklerde şişme, kulaklarda dolgunluk hissi, geniz akıntısı, öksürük, nefes darlığı, yaygın vücut ağrısı ve kimi hastalarımızda ishal gözükmesi durumunda bir hekime görünüp tedavilerinizin düzenlenmesi gerekmektedir. Virüs enfeksiyonları sonrasında gelişen bakteriyel enfeksiyonlar tespit edilirse sadece hekiminizin uygun gördüğü antibiyotikleri kullanmak gerekebilir" dedi.

Başhekim Togan açıklamasının devamında, “Kişisel sağlık bilgisi kurallarımıza uymamız, düzenli el yıkamamız veya el antiseptiği kullanımı, kalabalık ortamlardan kaçınmamız, evlerimizi temiz hava ile havalandırmamız, sağlıklı beslenme, hafif egzersizlerin yapılması, aşılarımızı olmamız kış mevsiminde almamız gereken tedbirlerdir" diyerek tüm vatandaşlara sağlıklı ve hastalıksız bir kış geçirmesi temennisinde bulundu.