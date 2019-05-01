Havalimanı dış hatlarda bankamatik talebi

Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ni kullanan yolcular, dış hatlarda bankamatik bulunmadığına dikkat çekerek bankamatik talebinde bulundular.

Milas Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bankamatik bulunmaması, dış hatları kullanan turistleri mağdur ediyor. Dış hatlardan çıktıktan sonra bankamatik bulunan Milas-Bodrum Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne yürümek zorunda kalan turistler, iç hatlara olduğu gibi dış hatlar kısmına da bankamatik konulmasını istiyor.

Gazetemize açıklamada bulunan bazı turistler ve yolcular, “Bankamatikten gerçekleştirmek istediğimiz bankacılık hizmetlerinden yararlanmak için iç hatlara yürümek zorunda kalıyoruz. Havalimanının dış hatlar terminalini kullanan çok sayıda yolcu ve turist bu sorunu yaşıyor.” diyerek bu konuda gerekenin yapılması için yetkili olan mercilere seslendi.