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Havalimanına valizle geldi, ortalığı bir birine kattı

Milas-Bodrum Havalimanı’nda, giden yolcu bölümünde görülen yılan, kısa süreli paniğe neden oldu.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda, giden yolcu bölümünde görülen yılan, kısa süreli paniğe neden oldu.


Milas - Bodrum Havalimanında önceki gün iç hatlar giden yolcu girişinde yılan gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı. Bir turisttin valiziyle geldiği öğrenilen yılanı gören yerli ve yabancı turistler şoka girdi. Çevresinde toplanan kalabalıktan ürken yılanın havalimanı yetkilileri ve itfaiye ekipleriyle birlikte doğaya salındığı öğrenildi.

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