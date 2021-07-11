Havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dengesini kaybederek önce beton zemine ardından yüzme havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gümbet Mahallesi Dolgu Alanı'nda faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Ailesi ile İstanbul'dan tatile gelen 9 yaşındaki Muhammet Bingöl, havuz kenarında dengesini kaybederek düştü. Çenesini beton zemine çarpan çocuk, daha sonra yüzme havuzuna düştü. Otel görevlileri ve müşterileri, bir miktar su yutan çocuğu erken fark ederek yardımına koştu. Boğulma tehlikesi geçiren Muhammet için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yaralanan ve boğulma tehlikesi geçiren Muhammet, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı. Çocuğun ailesinin ise oldukça tedirgin oldukları gözlendi. Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.