Hayalhane 15 yaşında

Muğla'da 15 yıldır faaliyet gösteren Hayalhane-2 Tiyatro Grubu 15'inci yılını kutladı. Hayalhane ekibi 15'inci yılı nedeniyle Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezimizdeki doğaçlama özel gösterimi sundu.

Etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve vatandaşlar katıldı. 15'inci yılını kutlayan Hayalhane-2 Tiyatro ekibi kutlama programında Hayalhane-2 Tiyatro ekibinin kurucusu Mehmet Topbaş gösteri öncesinde 15 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları video ile anlattı. Topbaş video dinleti sonrasında protokol ile birlikte 15'inci yıl pastası kesildi.

Hayalhane-2 tiyatro ekibi tarafından doğaçlama özel gösterimini vatandaşlar ilgiyle izledi.